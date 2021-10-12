سيناتور روسي بارز: حدود بلادنا لا تخضع للمراجعة

صرح النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الثلاثاء، بأن الأراضي الروسية غير قابلة للتجزئة، مؤكدا أن حدود بلاده لا تخضع للمراجعة.

تأتي تصريحات جباروف تعليقا على تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، حول امتداد سيادة طوكيو إلى جزر الكوريل الجنوبية.

وأوضح جباروف - بحسب شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، الناطقة بالعربية - أن "الأراضي الروسية غير قابلة للتجزئة وحدودها لا تخضع للمراجعة، وهذا ما ينص عليه الدستور"، مشيرا إلى أن "أي تعد على أراضينا يعتبر عدوانا علينا".

وأعرب السيناتور الروسي عن أسفه إزاء التصريحات اليابانية لافتا إلى أن هذا النوع من التصريحات لا يحسن العلاقات الروسية اليابانية.

وزعم أن رئيس الوزراء الياباني الجديد سيواجه صعوبات في تفسير موقفه لموسكو خاصة فيما يتعلق بما استند إليه تصريحه حول سيادة بلاده على جزر الكوريل الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تطالب بجزر شيكوتار وكوناشير وإيتوروب وهاموباي، اعتمادا على اتفاقية ثنائية حول التجارة والحدود وقعتها مع روسيا في عام 1855.

وفي عام 1956 وقع الاتحاد السوفيتي واليابان بيانا مشتركا وافقت فيه موسكو على مناقشة احتمال إعادة جزيرتين من جزر الكوريل الجنوبية لليابان حال توقيع معاهدة سلام بين الجانبين.

وعلى صعيد اخر.. أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن إجراء طاقم سفينة «فيليكي أوستيوج»، تدريبات في بحر قزوين مع إطلاق صواريخ «كاليبر» المجنحة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية، في بيانٍ اليوم الثلاثاء، أن العسكريين الروس استخدموا في تدريباتهم طائرات مسيرة من نوعي «أورلان 10» و«إيليرون 3» لمراقبة إصابة الأهداف على الشاطئ.

وأضاف البيان أنه جرى إطلاق الطائرات المسيرة من على متن سفينة «داغستان» التابعة لأسطول بحر قزوين.

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة لأسطول بحر قزوين، حلقت لمدة 500 ساعة إجمالًا خلال الفترة الصيفية من برنامج التدريبات لعام 2021، ونفذت أكثر من 200 عملية تحليق لتحقيق أهداف مختلفة.