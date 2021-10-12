الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها متابعة النشرة الجوية.. كيف يمكنك تفادي مشكلات الطقس الممطر؟

الطقس الممطر
الطقس الممطر

يجلب الطقس الممطر كثير من البهجة؛ يمثل وقتًا مثاليًا للاستمتاع بأشياء مختلفة مثل تناول القهوة، في الوقت ذاته من الممكن أن يتسبب الطقس الممطر أيضًا في تأثيرات سلبية أخرى مثل الأمراض، كما يمكن أن تؤثر الأمطار على حركة الناس في الشوارع التي غمرتها المياه أيضًا .

ونستعرض في السطور التالية، كيف يمكنك تفادي مشكلات الطقس الممطر؟ وفقًا لموقع catchcarri.

ارتداء جاكيت مناسب للأمطار

يعد ارتداء سترة مناسبة أمرًا ضروريًا لحماية نفسك من الأمطار، ونظرًا لوجود أنواع مختلفة من سترات المطر، فأنت بحاجة إلى ارتداء جاكيت أو سترة واتر بروف، تساعد على حمايتك من الأمطار الغزيرة المفاجئة، كما أنه الضروري أيضًا اختيار الأحذية المناسبة مثل "البوت" لحماية قدميك من هطول الأمطار.

الخروج بمظلة

تعد أخذ مظلة معك، أكثر طريقة هامة لحماية نفسك من المطر، يمكن أن تعمل المظلة أيضًا كدرع حماية لك من الأمطار ومشكلات أخرى مثل الإصابة بالأنفلونزا والسعال والحمى، قبل أن تغادر منزلك، تأكد من وجود مظلة داخل حقيبتك، فإنها خفيفة الوزن ويمكن حملها أينما ذهبت.

الوقاية من الأمراض

يمكن أن يجعلك الطقس الرطب، عرضة للإصابة بالأمراض، وعدم الراحة العامة التي يمكن أن تؤثر على صحتك، ولهذا فمن الضروري حماية نفسك من هطول الأمطار سواء في منزلك أو في الخارج، للوقاية من أمراض مثل الكوليرا والإسهال وحمى التيفود ووالملاريا، اذ تعتبر هذه الأمراض شائعة جدًا خلال موسم الأمطار لأن مياه الأمطار تسقط ملوثة، لهذا عليك الحفاظ على نظافة منزلك والتخلص من المياه الراكدة أمر ضروري. 

متابعة النشرة الجوية

يمكنك متابعة النشرة الجوية، والبقاء في المنزل،  مع تجنب القيام بالأنشطة خارج المنزل  عندما تمطر، فعندما يكون الطقس على وشك أن يمطر، انتقل إلى بر الأمان أو ابق في سيارتك إذا لم تكن مستعدًا، إنها لفكرة جيدة أن تنتظر حتى ينحسر المطر قبل أن تخوض في الأمطار.

قهوة الأمراض امطار جاكيت البقاء في المنزل الامطار

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