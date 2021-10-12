ضبط 447 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في القاهرة

شنت مباحث التموين والتجارة الداخلية حملات موسعة، أسفرت عن ضبط (1,3 طن "جبن أبيض" منتج نهائى غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس – 1 طن "ملح سياحات"، و مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها فى الأغراض الغذائية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي)، وتشكل خطراً على الصحة العامة) ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط (477450 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع"، غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر)، وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

- ضبط 22670 قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات

تمكنت الجهود من ضبط (22670 قطعة "غيار سيارات – مساعدين سيارات – طلمبة مياه – تيل فرامل") غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمؤسسة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط (2 طن "زيوت سيارات" مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر – 5600 لتر "زيوت سيارات" منتج نهائى معبأة داخل جراكن مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية – 1620 عبوة "زيت سيارات" منتج نهائى مغشوش ومقلد لإحدى العلامات التجارية – 5650 عبوة "فارغة واستيكر" لزوم التعبئة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (26800 قطعة مستلزمات ساعات "ساعات – ماكينة ساعة -شمبر"مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 10000 قطعة "ساعة" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية ) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لصناعة المنبهات الإلكترونية والساعات) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (2,05 طن "أسمدة زراعية مدعمة"معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 7175 جنيهاً – 220 عبوة "أدوية بيطرية"مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الحيوانى، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية)، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.