مصرع شخص وإصابة 5 بانقلاب ميكروباص على «الدائري الإقليمي»

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي المتجه للتجمع الخامس.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي المتجه للتجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع حطام الحادث، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.