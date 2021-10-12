الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 بانقلاب ميكروباص على «الدائري الإقليمي»

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي المتجه للتجمع الخامس.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري بالطريق الدائري الإقليمي المتجه للتجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفي العام لتلقي العلاج، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع حطام الحادث، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مصرع الدائري الإقليمي كسور متفرقة بالجس الطريق الدائري غرفة عمليات المرور

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