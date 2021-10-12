مباحث التموين تضبط 1275 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من أبرزها ضبط (9,1 طن "مفروم لحوم – لحوم مجمدة – كبدة – بط") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لفرم وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

و أسفرت الجهود عن ضبط (1,01 طن "دواجن ومقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة، وضبط (1,02 طن سكر تمويني – 444 عبوة " زيت تموينى") مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها، وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 17994 جنيهاً، بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة.

- ضبط 6 أطنان خل فاسد في القليوبية

ونجحت الجهود في ضبط (6 طن "خل طعام" معبأ داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات "مجهول المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة خل الطعام بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

كما تمكنت الحملات من ضبط (3,5 طن "ملح طعام") معبأ داخل عبوات وغير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية "شوائب وأتربة" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة الغربية.