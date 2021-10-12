الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «نصّاب تمليك الأراضي» في التجمع الخامس

سقوط نصاب
سقوط نصاب

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب شركة بتهمة النصب والاحتيال بإيهام ضحاياه بقدرته على تمليكهم أراض في التجمع الخامس عن طريق نفوذه وعلاقته بالمسؤولين بخلاف الحقيقة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغاً من أحد المواطنين، مقيم بالجيزة بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص، الذي أوهمه بقدرته على مساعدته في تقنين وضع قطعة الأرض الخاصة به، وقيامه عقب ذلك بالاستيلاء على تلك الأرض بدون وجه حق بموجب شيك بنكي مزور.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها صاحب شركة لتقسيم الأراضي، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين واضعي اليد على قطع الأراضي وراغبي تقنين أوضاعها بعد إيهامهم بعلاقته ببعض المسئولين "على غير الحقيقة".

وقام بإيهام الشاكي بضرورة تحرير عقد بيع ابتدائي لقطعة الأرض الخاصة بالشاكي له، وزعمه بأن ذلك العقد سوف يمكنه من السير في إجراءات تقنين وضع قطعة الأرض المشار إليها، ومن خلال ذلك الأسلوب تمكن من الاحتيال على الشاكي والحصول على توقيعه على عقد البيع الصوري لقطعة الأرض، وعقب ذلك قام بتسليم الشاكي شيك بنكي مزور مسحوب على أحد البنوك المنتهي نشاطه بالبلاد منذ عدة سنوات كضمان لقيمة الأرض حتى الانتهاء من إجراءات تقنينها، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على قطعة الأرض الخاصة بالشاكي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

وزارة الداخلية التجمع الخامس تقسيم الأراضي مباحث الأموال العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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