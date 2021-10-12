الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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سياسي

وكيل «عربية النواب» يشيد بموقف شيخ الأزهر بعد مطالبته بتوفير لقاح كورونا لكل الشعوب

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، انتقاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وما وصفه بـ"الخلل الفادح" في نظام توزيع لقاحات فيروس كورونا، الأمر الذي أدي حسب قوله إلى حرمان قارات بأكملها من الحصول على هذه اللقاحات، بمثابة رسالة عاجلة للعالم كله بضرورة توفير لقاح كورونا لكل الشعوب التي تحتاجه وعلاج الخلل في توزيعها.

ووجه أباظة، في بيان له، تحية للدكتور أحمد الطيب على صراحته فى كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى لسانت ليجدوا الذى انعقد بالعاصمة الإيطالية روما عندما قال: “نحن نعلم أن الإحصاءات الحديثة تقول: إن نسبة مَن حصلوا على اللقاح من سكان قارَّة إفريقيا، قارةِ الذهب والثروات المعدنية، هي فقط اثنان إلى ثلاثة بالمائة، في مقابل قاراتٍ أخرى حصَل نصف سكانها أو ثلاثةُ أرباعهم على حقهم في الحياة بسبب وفرة هذه اللقاحات”.

وأعلن أباظة اتفاقه التام مع تأكيد شيخ الازهر الشريف أنه مع أزمات المناخ وجائحة كورونا والرُّعب الذي عانَتْه ولا تزال تُعانيه كلُّ أسرة، تَوقَّعنا أن يُهرَعَ العالم بأسرِه إلى الاعتصام بالسماء ورحمتها الواسعة التي تُجيب دعاء المضطرين وتكشفُ كربَ المكروبين، جنبًا إلى جنبِ اعتصامِهم بمصانع الأدوية وتوفير اللقاح والأمصال الواقية من هذا الوباء الخطير، مطالباً من المجتمع الدولي سرعة التدخل وتوفير لقاح كورونا لجميع الدول الإفريقية وجميع شعوب العالم التي تحتاج إلى هذا اللقاح تجنباً للتداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا على صحة المواطنين.

مجلس النواب شيخ الأزهر الشريف فيروس كورونا الأزهر الشريف أحمد فؤاد أباظة

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