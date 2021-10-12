ضبط 28 تاجر مخدرات و13 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية موسعة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 28 تاجر مخدرات و13 قطعة سلاح ناري وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة 8 متهمين، وضبط 25 قضية مخدرات.

ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 28 متهمًا لـ11 منهم معلومات جنائية، وضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7477 حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.