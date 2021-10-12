الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

42 حالة تعدٍ بمركزي ساحل سليم وأبوتيج بأسيوط

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن مواصلة حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها  ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

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وذلك من خلال إزالة كافة صور التعديات والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية مشيرًا الى المتابعة الدورية لتنفيذ الإزالات أولًا بأول تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ ازالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

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وقال محافظ أسيوط أنه تم تكليف العميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة تنفيذ حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات على نهر النيل والمجارى المائية بمركز أبوتيج بمشاركة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومسئولي الإزالات بالتنسيق مع قوات الأمن حيث تم تنفيذ 2 حالة إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة كما استهدفت حملة مكبرة بمركز ساحل سليم برئاسة اسامة سحيم رئيس المركز وتم تنفيذ 41 قرار إزالة لبناء على أراضي زراعية وتشوين مواد بناء ومخالفات تنظيم وإزالة غرف وأكشاك على أراضي أملاك الرى وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة المختصة وذلك خلال اليوم الأول لإنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
محافظة محافظ أسيوط وزير التنمية المحلية التنمية المحلية اللواء عصام سعد

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