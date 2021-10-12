شرطة التموين تتحفظ على 9 أطنان لحوم فاسدة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون ومراقبة الأسواق وفرض الرقابة على الأسعار؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت الحملات عن ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 9,1 طن "مفروم لحوم ، لحوم مجمدة ، كبدة ، بط" بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لفرم وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط 1,01 طن "دواجن ومقطعات دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر " ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن، بمحافظة الجيزة.

وجرى ضبط 1,02 طن “سكر تموينى، 444 عبوة زيت تموينى” مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 17994 جنيهاً، بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط 6 أطنان "خل طعام" معبأ داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لتعبئة خل الطعام بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وضبط 3,5 طن "ملح طعام" معبأ داخل عبوات وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "شوائب وأتربة" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، بمحافظة الغربية.

وتم ضبط 1,3 طن "جبن أبيض" منتج نهائى غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس ، طن "ملح سياحات" مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وتم ضبط 477450 قطعة مستلزمات طبية "مختلفة الأنواع" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر " وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط 22670 قطعة "غيار سيارات ، مساعدين سيارات ، طلمبة مياه ، تيل فرامل" غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمؤسسة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.

وضبط 2 طن "زيوت سيارات" مستلزمات إنتاج معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر ، 5600 لتر "زيوت سيارات" منتج نهائى معبأة داخل جراكن مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية ، 1620 عبوة "زيت سيارات" منتج نهائى مغشوش ومقلد لإحدى العلامات التجارية، 5650 عبوة "فارغة وإستيكر" لزوم التعبئة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات بمحافظة القاهرة.

وضبط 26800 قطعة مستلزمات ساعات "ساعات، ماكينة ساعة -شمبر"مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، 10000 قطعة "ساعة" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لصناعة المنبهات الإلكترونية والساعات بمحافظة القاهرة.

وضبط 2,05 طن "أسمدة زراعية مدعمة"معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ 7175 جنيهاً – 220 عبوة "أدوية بيطرية"مجهولة المصدر غير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.