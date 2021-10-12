الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الجمعية المصرية للتنوير تقيم حفل تأبين المفكر الراحل طلعت رضوان

طلعت رضوان
طلعت رضوان

تنظم الجمعية المصرية للتنوير، في السابعة مساء بعد غد الخميس، بمقرها 12 شارع أحمد تيسير في مصر الجديدة، حفل تأبين الكاتب المفكر طلعت رضوان، والذي غادر عالمنا مطلع الشهر الجاري.

ويشارك في اللقاء كل من: الدكتور كمال مغيث، الروائي صبحي موسي، والسياسي سامي حرك، ويدير اللقاء المهندس إسحاق حنا مدير الجمعية المصرية للتنوير.

يتطرق اللقاء حياة المفكر طلعت رضوان، وما قدمه من كتابات ومؤلفات، ودوره في حركة التنوير المصرية، ونشر قيم العقلانية وروح النقد العقلي،

كما يتناول اللقاء أهمية التنوير في حياتنا ومجتمعاتنا، وكيف أنه السبيل الأساسي لإعادة هذه المجتمعات إلى سكة تطورها الطبيعي في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والفكرية.

المفكر الكاتب طلعت رضوان، قدم وكتب عبر رحلته مع التنوير، العديد من الدراسات والمؤلفات الفكرية والأدبية، نذكر من بينها كتب: مثقفون مع الأصولية الإسلامية ــ قراءة نقدية للعهد القديم ــ التأرجح بين المنطوق والمكتوب في الشعر المصري.

بالإضافة إلي كتابات: «التوراة والحضارة المصرية»، وفيه يتناول "رضوان" العداء غير المبرر على المستويين العلمى والإنسانى ضد أجدادنا المصريين القدماء٬ والذين أسسوا وأشادوا الحضارة المصرية، والتى كتب عنها علماء علم المصريات أنها أول وأعظم حضارة إنسانية وأنّ اليونانيين أخذوا الكثير منها - ومن اليونان انتقلت إلى أوروبا ومنها إلى كل دول العالم.

الجمعية المصرية للتنوير المفكر طلعت رضوان الحضارة المصرية العهد القديم مصر الحضارة المفكر فرج فودة

مواد متعلقة

وغاب نور أحد أعلام التنوير المصرية.. إطلالة على أبرز مؤلفات طلعت رضوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

هزة أرضية تضرب القاهرة والجيزة والإسكندرية

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2017 و2018

ما سبب الهزة الأرضية التي ضربت القاهرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم