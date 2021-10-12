الجمعية المصرية للتنوير تقيم حفل تأبين المفكر الراحل طلعت رضوان

تنظم الجمعية المصرية للتنوير، في السابعة مساء بعد غد الخميس، بمقرها 12 شارع أحمد تيسير في مصر الجديدة، حفل تأبين الكاتب المفكر طلعت رضوان، والذي غادر عالمنا مطلع الشهر الجاري.

ويشارك في اللقاء كل من: الدكتور كمال مغيث، الروائي صبحي موسي، والسياسي سامي حرك، ويدير اللقاء المهندس إسحاق حنا مدير الجمعية المصرية للتنوير.

يتطرق اللقاء حياة المفكر طلعت رضوان، وما قدمه من كتابات ومؤلفات، ودوره في حركة التنوير المصرية، ونشر قيم العقلانية وروح النقد العقلي،

كما يتناول اللقاء أهمية التنوير في حياتنا ومجتمعاتنا، وكيف أنه السبيل الأساسي لإعادة هذه المجتمعات إلى سكة تطورها الطبيعي في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والفكرية.

المفكر الكاتب طلعت رضوان، قدم وكتب عبر رحلته مع التنوير، العديد من الدراسات والمؤلفات الفكرية والأدبية، نذكر من بينها كتب: مثقفون مع الأصولية الإسلامية ــ قراءة نقدية للعهد القديم ــ التأرجح بين المنطوق والمكتوب في الشعر المصري.

بالإضافة إلي كتابات: «التوراة والحضارة المصرية»، وفيه يتناول "رضوان" العداء غير المبرر على المستويين العلمى والإنسانى ضد أجدادنا المصريين القدماء٬ والذين أسسوا وأشادوا الحضارة المصرية، والتى كتب عنها علماء علم المصريات أنها أول وأعظم حضارة إنسانية وأنّ اليونانيين أخذوا الكثير منها - ومن اليونان انتقلت إلى أوروبا ومنها إلى كل دول العالم.