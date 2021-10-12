الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: الاهتمام العالمي بـ«حياة كريمة» دليل على نجاح المبادرة

النائب أحمد عبد السلام
النائب أحمد عبد السلام قورة

أكد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أهمية تصريحات الوزير مفوض إبراهيم العافية رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر التى أكد فيها أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021/2017 فى العديد من القطاعات فى إطار الشراكة التى تربط بين الجانبين.

وأشاد "قورة" فى بيان له أصدره اليوم، بتأكيد "العافية" بأن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات طويلة الأمد لاسيما من خلال اتفاقية الشراكة التي تم تفعيلها منذ عام 2004 وأن تلك الشراكة تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وبين الأشخاص وكذلك التعاون في مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة

واعتبر النائب أحمد عبد السلام قورة، وصف مسئول التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر مبادرة حياة كريمة بأنه "مشروع مهم للغاية" والاتحاد يولي اهتماما كبيرا بها وحاليا هناك نقاش حول كيفية مساهمة الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة تخصصية وأن هناك مشروعات يقوم بها الاتحاد في مصر تسهم بشكل غير مباشر في أهداف المبادرة كمشروعات الصرف الصحي والتنمية الريفية على سبيل المثال وهي تصب جميعها فى النهوض المجتمعي بمثابة شهادة دولية وعالمية كبيرة بالمبادرة الرئاسية التاريخية وبنجاحها وتحقيقها لجميع أهدافها مشيداً باتجاه الاتجاه الاتحاد الأوروبي بالمساهمة فى مشروع حياة كريمة.

وقال النائب، إن الاهتمام العالمى بمشروع حياة كريمة يؤكد نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقديم نموذج فريد ورائد فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى القرى والريف المصرى، معرباً عن ثقته التامة فى أن مشروع حياة كريمة سوف يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية.

النائب أحمد عبد السلام قورة مجلس النواب حزب حماة الوطن مبادرة حياة كريمة حياة كريمه

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