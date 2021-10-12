الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب جامعة الوادي الجديد يزورون المتحف الحربي وبانوراما حرب أكتوبر

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

نظمت إدارة رعاية الشباب المركزية بجامعة الوادي الجديد، رحلة لطلاب أسرة طلاب «من أجل مصر» بالجامعة زيارة للمتحف الحربي وبانوراما حرب أكتوبر بالقاهرة، في إطار احتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الزيارة التي شارك فيها ٥٠ طالب وطالبة من أسرة طلاب “من أجل مصر” من مختلف كليات الجامعة تأتي في إطار رؤية الجامعة لترسيخ قيم الولاء  والانتماء وزيادة وعي الطلاب بما حققته قواتنا المسلحة من بطولات عظيمة فى حرب أكتوبر.

 ومن جانبه، قال الدكتور جمال حسن كامل منشق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إن إدارة الجامعة تقدمت بعظيم الشكر لإدارة المتحف الحربي وإدارة بانوراما حرب أكتوبر لما قدموه من دعم وحسن ضيافه وفد جامعة الوادى الجديد.

نظمت رعاية الشباب جامعة الوادي الجديد من أجل مصر زيارة للمتحف الحربي بانوراما حرب أكتوبر ترسيخ قيم الولاء الانتماء

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