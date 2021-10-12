الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المالية» تكشف أسباب تراجع العجز الكلي وزيادة الإيرادات

وزير المالية
وزير المالية

نجحت وزارة المالية في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ١.٧% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2021/2022 ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 11.1% وقد بلغ إجمالي الإيرادات 140 مليار جنيه لترتفع بنحو 14 مليار جنيه، حيث تساهم المتحصلات الضريبية بنحو 78.5% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 21.5%، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية.

وحققت الإيرادات الضريبية نحو 109.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.8 % مقابل نفس الفترة من العام السابق وحققت جملة الإيرادات غير الضريبية 30.1 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة زيادة الايرادات الضريبية لتصل الى نحو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 /2021 من خلال استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتنويع مصادر إيرادات وتعكس النتائج المحققة حتى نهاية مارس 20 /21 ارتفاع ونمو جملة الإيرادات الضريبية خلال الشهور التسعة الاولى من العام المالي 2020/ 2021 بنحو 13.5% لتحقق 539 مليار  جنيه مقابل نحو 475 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق والتي سبقت فترة جائحة كورونا وتؤكد تلك النتائج على نجاح وزارة المالية في تنفيذ برنامج إصلاح السياسة الضريبية وتعظيم إيرادات الدولة.

الدولة جنيه المالية مصادر وزارة المالية برنامج

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