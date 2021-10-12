الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة الوفد»: الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص يجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة

المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة

 

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن ملف الطاقة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة، وأصبحت مصر قوة إقليمية في عدة مجالات مختلفة، منها ملف الطاقة.

وأشار إلى أن ما حدث في مصر في مجال الكهرباء نقطة تحول وتجربة ناجحة تثبت كفاءة وعزيمة الدولة المصرية، فبعد أن كانت تعاني من نقص في إنتاج الكهرباء، أصبح هناك فائض يتم تصدير وأصبح مجال الكهرباء، أحد أبرز مجالات جذب الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الاتفاقية المنتظرة للربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص منتصف الشهر الجاري ستجعل القاهرة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا، بجانب أنها ستحقق العشرات من المكاسب الأخرى، سواء فرص العمل التي ستتم توفيرها في هذه المشروعات أو بجانب الاستثمارات في مجال الكهرباء والطاقة.

ونوه إلى أن هذه التطورات تأتي بعد أيام من توقيع اتفاقيات مع الجانب السعودي حول الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.8 مليار دولار.

وتابع أن الإدارة السياسية تدير الملفات الاستراتيجية بمنهجية، ورؤية جيدة تضمن وضع اقتصادي واجتماعي أفضل للدولة وللمواطن حيث يتم إنشاء العديد من المشروعات في مختلف المجالات بشكل متزامن رغم التحديات الاقتصادية.

ونوه إلى أن  هناك نجاح كبير في ملف الغاز الطبيعي والاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتي ستحقق الاكتفاء الذاتي للدولة وغيرها من الإنجازات التي تحققت في معظم المجالات وسيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وسينعكس على أحوال المواطنين.

استثمارات الوفد مليار دولار حزب الوفد الغاز الطبيعي الاقتصاد المصرى الإكتفاء الذاتي الربط الكهربائي إنتاج الكهرباء رئيس لجنة الصناعة

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