الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام فعاليات مشروع «أهل مصر» الثقافي ببورسعيد (صور)

مشروع أهل مصر ببورسعيد
مشروع أهل مصر ببورسعيد

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية، وذلك بقصر ثقافة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومدير عام ثقافة الطفل ولفيف من قيادات الهيئة.

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بدأت الفعاليات بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال فعاليات الأسبوع والتي تنوعت بين "جداريات، تابلوهات ومعلقات من خيوط الصوف، علب خشبية مزخرفه بخشب قشرة، كتاب بانوراما صناعة يدوية عن معالم بورسعيد، طائرات ودبابات ومدافع من الأركت، أطباق خزفية مزينه بزخارف مستوحاة من حرب اكتوبر، لوحة بانوراما عن مدينة بورسعيد، حقائب من الخرز، لوحات فنون تشكيلية، جدارية من الخشب الملون بخشب القشرة، بالإضافة لمجسمات عن معالم مصر المحروسة، مطويات بعنوان "رموز التضحية والكرامة، بورسعيد من التهجير للتعمير، الفرما بين الدراما والفن، معالم بورسعيد".

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أعقب ذلك الحفل الفني والذي بدأ بعرض فقرة فنية لكورال نتاج ورشة الأداء التى نفذت بقيادة الملحن محمد مصطفى وقم عدة أغنيات منها "بحبك يا بلادي، والدى الشهيد، بسم الله، بالإضافة لأوبريت صوت بلادى وأغنيات إنشاد دينى، أعقبه عرض مسرحية العرائس "توته وحدوتة" نتاج ورشة المسرح، تأليف وإخراج عمرو حمزة، ديكور البدرى عبد الغفار، مخرج منفذ جمال الدين كمال، مساعد مخرج يارا كمال، العرض يقدم دمج لكافة أنواع العرائس المختلفه مثل خيال الظل، القفاز الماريونت، العصا والسلك، مقبض، ومسرح أسود، من خلال شخصية توته التى تروى قصة العرائس وأنواعها بعدة عروض مختلفة، حيث قدمت مسرحية "الخواجة وبسطاوى" بعرائس القفاز عن تعامد شمس، وعرض "سعيد وعنيد" بعرائس خيال الظل، والذى يناقش قضية حق الطفل في التعليم، بالإضافة لعرض اوبريت "أرض الفيروز" بعرائس الماريونت، وعرض مسرح أسود يناقش قضية "الوحدة الوطنية".

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اختتم الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع والورش المنفذة خلاله، رؤية وإخراج جمال عثمان، الذى قدم من خلاله ملخص لأحداث الأسبوع وانطباعات الاطفال عما تم تنفيذه، وكذلك آرائهم فى الورش والحرف التى تم تدريبهم عليها ورغباتهم وآمالهم فى الأسابيع القادمة، ليأتى الأسبوع المقبل من المشروع حاملا آمال وطموحات الاطفال ومحققا لأمنياتهم.

يذكر أن الأسبوع الثالث من المرحلة الثالثة لمشروع "أهل مصر"، أقيم خلال الفترة من 4 حتى 12 أكتوبر بمحافظة بورسعيد، وشمل أسبوعا ثقافيا وفنيا لأطفال مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة وبورسعيد، بهدف الدمج الثقافي بينهم واكتشاف مواهبهم وتعزيز القيم الإيجابية.

مشروع أهل مصر ببورسعيد
مشروع أهل مصر ببورسعيد
مشروع أهل مصر ببورسعيد
مشروع أهل مصر ببورسعيد
مشروع أهل مصر ببورسعيد
مشروع أهل مصر ببورسعيد
مشروع أهل مصر ثقافة بورسعيد الكاتب محمد نبيل الأسبوع الثقافي أهل مصر الدمج الثقافي

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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