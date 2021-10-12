أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
تباينت أسعار الفاكهة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، في سوق الجملة، حيث بلغ سعر البرتقال البلدى 3.5 جنيه (قفص)، بينما وصل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات (قفص).
وجاءت الأسعار اليوم، كالتالي:
جريب فروت من سعر 4 إلى سعر 6 قفص
ليمون بلدى من سعر 5 إلى سعر 8 شوال - قفص
ليمون أضاليا من سعر 4 إلى سعر 0 شوال.
عنب كرمسن من سعر : 9 الى سعر : 15 كرتونة
عنب رومى احمر من سعر : 6 إلى سعر : 9 تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه
تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو) من سعر : 17 إلى سعر : 23 كرتونة
تفاح جولدن من سعر : 17 إلى سعر : 19 كرتونه
تفاح سورى لبنانى من سعر : 12 إلى سعر : 18 كرتونة
بلح سمانى من سعر : 3 إلى سعر : 6 قفص - كرتونه
بلح زغلول من سعر : 4 إلى سعر : 7 قفص - كرتونة
بلح رملى من سعر : 5 إلى سعر : 8 قفص - كرتونة
بلح سلمى من سعر : 10 إلى سعر : 20 كرتونة
بلح بارحى من سعر : 15 إلى سعر : 25 كرتونة
بلح سيوى من سعر : 20 إلى سعر : 0 كرتونه
مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).
خوخ مستورد من 15 : 20 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).
نكترين مستورد من 15 : 20 جنيهاً للكيلو (كرتونة).
برقوق مستورد 22 جنيهاً للكيلو (تكنا بلاستيك).
الكنتالوب من 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).
الكاكا من 9 : 13 جنيه للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).
الرمان من 4 : 7 جنيه للكيلو قفص - تكنا بلاستيك.
البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).
الأناناس 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة ).
الكمثرى ثلاجة من 12 : 18 جنيه للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).
كمثرى خشابي من 9 : 15 جنيهاً للكيلو (قفص - كرتونة).
الجوافة من 4 : 7 جنيهًا للكيلو ( فص - كرتونة).
الكريز 30 جنيه للكيلو (كرتونة).
سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سعر الأفوكادو 45 جنيهًا للكيلو (قفص).
سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهً (كرتونة).
سعر موز صعيدي من 7 : 11 جنيه للكيلو (سباطة).
سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً.
تين برشومي من 7 : 13 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنه بلاستيك).
قشطة عبد الرازق من 20 : 30 جنيه للكيلو (كرتونة).
جنزبيل 40 جنيه للكيلو (قفص).
موز مغربي من 9 : 13 جنيه للكيلو (سباطه).
سعر الدوم من 20 : 40 جنيه للكيلو.