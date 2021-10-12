تباينت أسعار الفاكهة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، في سوق الجملة، حيث بلغ سعر البرتقال البلدى 3.5 جنيه (قفص)، بينما وصل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات (قفص).

وجاءت الأسعار اليوم، كالتالي:

جريب فروت من سعر 4 إلى سعر 6 قفص

ليمون بلدى من سعر 5 إلى سعر 8 شوال - قفص

ليمون أضاليا من سعر 4 إلى سعر 0 شوال.

عنب كرمسن من سعر : 9 الى سعر : 15 كرتونة

عنب رومى احمر من سعر : 6 إلى سعر : 9 تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه

تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو) من سعر : 17 إلى سعر : 23 كرتونة

تفاح جولدن من سعر : 17 إلى سعر : 19 كرتونه

تفاح سورى لبنانى من سعر : 12 إلى سعر : 18 كرتونة

بلح سمانى من سعر : 3 إلى سعر : 6 قفص - كرتونه

بلح زغلول من سعر : 4 إلى سعر : 7 قفص - كرتونة

بلح رملى من سعر : 5 إلى سعر : 8 قفص - كرتونة

بلح سلمى من سعر : 10 إلى سعر : 20 كرتونة

بلح بارحى من سعر : 15 إلى سعر : 25 كرتونة

بلح سيوى من سعر : 20 إلى سعر : 0 كرتونه

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

خوخ مستورد من 15 : 20 جنيه للكيلو (تكنا بلاستيك).

نكترين مستورد من 15 : 20 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

برقوق مستورد 22 جنيهاً للكيلو (تكنا بلاستيك).

الكنتالوب من 4 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

الكاكا من 9 : 13 جنيه للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

الرمان من 4 : 7 جنيه للكيلو قفص - تكنا بلاستيك.

البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

الأناناس 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة ).

الكمثرى ثلاجة من 12 : 18 جنيه للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

كمثرى خشابي من 9 : 15 جنيهاً للكيلو (قفص - كرتونة).

الجوافة من 4 : 7 جنيهًا للكيلو ( فص - كرتونة).

الكريز 30 جنيه للكيلو (كرتونة).

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سعر الأفوكادو 45 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهً (كرتونة).

سعر موز صعيدي من 7 : 11 جنيه للكيلو (سباطة).

سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيهاً.

تين برشومي من 7 : 13 جنيهاً للكيلو (قفص - تكنه بلاستيك).

قشطة عبد الرازق من 20 : 30 جنيه للكيلو (كرتونة).

جنزبيل 40 جنيه للكيلو (قفص).

موز مغربي من 9 : 13 جنيه للكيلو (سباطه).

سعر الدوم من 20 : 40 جنيه للكيلو.