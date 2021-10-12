المحقق في قضية «مرفأ بيروت» يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق علي حسن خليل، وذلك بعد تغييبه عن جلسة الاستجواب التي كانت محددة عند العاشرة صباحًا، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

قرار ​محكمة الاستئناف

يأتي هذا فيما علق وزير العدل اللبناني القاضي هنري الخوري، على قرار ​محكمة الاستئناف​ المدنية برد الطلبات المقدمة لكف يد المحقق العدلي القاضي ​طارق البيطار​، عن التحقيق في قضية ​مرفأ بيروت​.

وقال الخوري: «إنني اطلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أن الملف الذي قدم له لا يستوفي الشروط القانونيّة ورده أحترم هذا القرار، ولدي ملء الثقة بالمحكمة والهيئة التي أصدرته».

ولفت خلال لقائه وفدًا من المركز العربي للأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة يوسف السبعاوي، إلى «أنه اطلع من السبعاوي على عمل المركز وأهدافه والمقرّ الدائم في ​لبنان​ وكل الأعمال التي يجريها المركز، خاصة المؤتمر الذي عُقِد في ​العراق​ وحضره عدد من وزراء العدل العرب، وكان موعده قُبيل تشكيل الحكومة في لبنان، لذا لم يتسن لي أن أحضر المؤتمر، فحضره رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ والمدعي العام المالي، وقد قاما بما هو مطلوب على أكمل وجه».