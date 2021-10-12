وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع وفد كوري جنوبي التعاون في إدارة المخلفات

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى سونج كي هون رئيس مؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية "KEITI" على رأس وفد كوري جنوبي يضم ممثلين عن المؤسسة وممثلي شركتيّ "JST" و"Yooshin"، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والمهندس محمد فؤاد مترجم ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير "مرسي" أن اللقاء استهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين (المصري والكوري الجنوبي) في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات، مؤكداً اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية الجنوبية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، لافتاً إلى حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات لتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقاً للمعايير العالمية بما يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتعميق التصنيع المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

من جانبه أوضح سونج كي هون رئيس مؤسسة البيئة والتكنولوجيا الكورية "KEITI" أن مؤسسته تتبع وزارة البيئة الكورية، معرباً عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع "الإنتاج الحربي" في مجال إدارة المخلفات خاصةً أن إقامة مصانع ومحطات تدوير المخلفات من شأنه زيادة القيمة المضافة للتخلص من المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطن المصري، كما أعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي، متمنياً تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا فى مختلف المجالات وخاصةً مجال إدارة المخلفات لتحقيق تنمية شاملة.

كما أثنى "هون" على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير وكذا دورها في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في ضوء خبرتها الممتدة في هذا المجال.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مشيراً إلى أن اللقاء مع الشركات الكورية الجنوبية عكس تطلع الجانبين لإقامة شراكات مثمرة في مجال إدارة المخلفات الصلبة.