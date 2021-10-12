الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تزوير المستندات والمحررات الرسمية بمدينة السلام

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت نيابة السلام اليوم الثلاثاء، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في  تزوير المستندات والمحررات الرسمية، والنصب على المواطنين والتحصل منهم على أموال مقابل تزوير الأوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكان ورد لضباط قسم شرطة السلام بقيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية، وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، ويتخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعُثر بمسكن أحدهما على (كمية كبيرة من الشهادات والمستندات الرسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة "مزورين"- مبلغ مالى- الأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى هاتف محمول- جهاز حاسب آلى).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائهما مقابل مبلغ مالية، وأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس نيابة السلام متهمين نصب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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