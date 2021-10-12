الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انفجار محول كهرباء بسبب الأمطار في مدينة العاشر من رمضان

محول كهرباء
محول كهرباء

شهدت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، انفجار محول كهرباء بالحي الثاني عشر، وذلك عقب سقوط أمطار على المدينة ضمن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، صاحبها رعد وبرق في سماء المدينة.

وتسبب انفجار محول الكهرباء بالحي الثاني عشر بمدينة العاشر من رمضان في انقطاع وفصل التيار الكهربائي عن الحي الثاني عشر وعدد من الأحياء والمجاورات السكنية بالمدينة.

ويجرى إعادة إصلاح المحول للسيطرة على الوضع وإعادة توصيل التيار الكهربائى للمناطق المحرومة والمتضررة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باشر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، بالتزامن مع سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن غرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية و احتمالية سقوط الأمطار موجهاً بضرورة مراجعة بالوعات و صفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار، و عدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركه المواطنين والسيارات، وكذلك الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين

الكهرباء الشرقية فصل التيار سقوط صيانة التزام

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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