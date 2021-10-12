الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

المستوطنين
المستوطنين

أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في ظل حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها اليوم إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا صلوات "صامتة" في الجزء الشرقي منه، إلى أن غادروه من باب السلسلة".

وكانت آليات إسرائيلية قامت قبل يومين بتجريف أجزاء من المقبرة اليوسفية الملاصقة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، ما تسبّب في اندلاع مواجهات، وردود أفعال رسمية وشعبية منددة.

وأصدرت "محكمة الصلح" الإسرائيلية قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين الحق في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى، إلا أن المحكمة "المركزية" في القدس، ألغت يوم الجمعة الماضي، القرار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة عمليات الاقتحام اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية ، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

الأقصى المبارك الأقصي الشرطة الإسرائيلية إسرائيل القدس

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مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يؤدون «صلوات صامتة» في الأقصى

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