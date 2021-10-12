الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرز رسائل الرئيس السيسي في مؤتمر التنوع البيولوجي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مسجلة في افتتاح أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وترصد «الدستور» أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي:

  • إننا نعيش مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف ومواجهة التحديات الجسام والتي زادت من حدتها جائحة كورونا.
  • العالم ما زال يتعامل مع تأثير كورونا على جميع المستويات.
  • التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع.
  • المناخ له تأثير إيجابي على صحة الإنسان وعلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
  • مصر سارعت فى عام 2018 لطرح مبادرة طموحة بين كافة جوانب العمل البيئي لتحقيق التناغم والتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة أى تداعيات المناخ السلبية.
  • نتطلع إلى مواصلة العمل مع الصين خلال العامين القادمين لتحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال القادمة.
  • الرئاسة المصرية للمؤتمر استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في التنوع البيولوجي.

في سياق آخر، يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة دول تجمع «فيشجراد»، بالعاصمة المجرية بودابست، حيث يضم التجمع المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر فى القمة مع تجمع «فيشجراد» تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الامم المتحدة عبدالفتاح السيسي الجمهورية الاقتصادية التنمية الاقتصادية تحديات التنوع البيولوجي بودابست

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: مصر طرحت مبادرة الحفاظ على التنوع البيولوجي منذ 2018

أول تعليق من موسيمانى حول أخبار رحيله عن الأهلى

أول تعليق من الحضرى بعد إصابة الشناوى فى مباراة ليبيا

تعرف على التأخيرات المتوقعة للقطارات على الوجهين البحري والقبلي اليوم

جامعة الوادي الجديد تكرم الثالثة برياضة «الدارتس» في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية

أبرز رسائل الرئيس السيسي في مؤتمر التنوع البيولوجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

عصام زكريا

كل هذا الخيال

ماجد حبته

مصر و«فيشجراد».. لثانى مرة

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«صاحب كافيه سابقا».. تعرف على رئيس جهاز الشاباك الجديد

«الخارجية الفلسطينية»: مواقف بينيت من الدولة الفلسطينية والاستيطان في الجولان إرهاب منظم

القوات الإسرائيلية تعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية