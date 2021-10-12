أبرز رسائل الرئيس السيسي في مؤتمر التنوع البيولوجي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مسجلة في افتتاح أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وترصد «الدستور» أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي:

إننا نعيش مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف ومواجهة التحديات الجسام والتي زادت من حدتها جائحة كورونا.

العالم ما زال يتعامل مع تأثير كورونا على جميع المستويات.

التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع.

المناخ له تأثير إيجابي على صحة الإنسان وعلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

مصر سارعت فى عام 2018 لطرح مبادرة طموحة بين كافة جوانب العمل البيئي لتحقيق التناغم والتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة أى تداعيات المناخ السلبية.

نتطلع إلى مواصلة العمل مع الصين خلال العامين القادمين لتحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال القادمة.

الرئاسة المصرية للمؤتمر استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في التنوع البيولوجي.

في سياق آخر، يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة دول تجمع «فيشجراد»، بالعاصمة المجرية بودابست، حيث يضم التجمع المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر فى القمة مع تجمع «فيشجراد» تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.