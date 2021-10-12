«انخفاض درجات الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء حيث تشهد البلاد طقسًا معتدلًا نهارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة ومنطقة القناة وصولًا لشمال الصعيد، حار على وسط الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس لطيف ليلًا على شمال الجمهورية، معتدل على وسط وجنوب الجمهورية، وذلك حتى نهاية الأسبوع.

وحذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس وسقوط الأمطار على أماكن متفرقة من محافظات مصر حتى الساعة الثانية ظهرًا، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار نسبيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأكدت الأرصاد في بيان لها على استمرار السحب الركامية على مناطق متفرقة من الجمهورية مع فرصة لسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من شمال الصعيد، القاهرة، خليج السويس، سيناء، الدلتا، منطقة القناة.

وأكدت على عدم استقرار الرياح، إذ تهب رياح على شمال ووسط الجمهورية و شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة ، تنشط على مناطق من شمال سيناء ومنطقة القناة وخليج السويس.

وفي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إن الأمطار ستكون على فترات متقطعة من اليوم على معظم أنحاء الجمهورية وعلى الأخص في سيناء ومنطقة خليج السويس وفي بعض مناطق الوجه البحري، والتي سوف تشهد كذلك انخفاض واضح في درجات الحرارة وعلى الأخص في أوائل ساعات الصباح الباكر وفي الأوقات المتأخرة من الليل.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان لها نشر عبر صفحتها على "فيسبوك": "صباح الخير متابعينا الكرام

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السُحب والخلايا الرعدية على شرق وجنوب القاهرة ومناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".