الرئيس السيسي: مصر طرحت مبادرة الحفاظ على التنوع البيولوجي منذ 2018

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر عملت بجهد دؤوب منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ 2018 بطرح مبادرة طموحة لتحقيق التكامل بين الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ.

وأكد خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عبر “فيديو كونفرانس”، أن مصر سارعت في عام 2018 بطرح مبادرة طموحة لتحقيق التكامل بين الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة تغير المناخ.

وأضاف أننا نعيش مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية تتطلب منا بذل جهد حثيث للتكاتف ومواجهة التحديات الجسيمة والتي زادت من حدتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب علينا تعزيز الجهود لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج وجعلها أكثر استدامة ووعيًا بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

واستطرد حديثه قائلًا: “إن الرئاسة المصرية للمؤتمر استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة في التنوع البيولوجي، ليمثل تقرير التقييم العالمي الأخير لحالة التنوع البيولوجي جاء ليدق ناقوس الخطر إزاء التدهور السريع في السنوات الأخيرة ولابد من تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج للحفاظ على هذا التنوع”.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وتقدم السيسي بالشكر الي جمهورية الصين على عقد هذه الدورة على الرغم من التحديات التي تواجه العمل متعدد الأطراف إثر تداعيات كورونا.

وأضاف أن مصر واثقة من قدرة الجانب الصيني على مواصلة العمل لحماية التنوع البيولوجي والنظم الحيوية على كوكبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الصين خلال العامين القادمين لتحقيق أهداف الاتفاقية وصيانة الأمانة التي نحملها للأجيال القادمة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلي العاصمة المجرية بودابست، للمشاركة في قمة دول تجمع «فيشجراد مع مصر».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن مشاركة مصر في قمة تجمع “فيشجراد”، للمرة الثانية عقب عام 2017، تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.