الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

اليوم.. محاكمة 12 متهما في قضية «خلية هشام عشماوي»

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوي".

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة. وسكرتارية طارق فتحي.

والمتهمون هم: ميسرة محمد عبدالحكيم، علي محمد أحمد البدري، محمود الصباحي، أحمد رمضان محمود، أحمد حمدي، عادل خلف عبدالعال، إبراهيم عبيد، صلاح عبيد الشويخ، حازم محمد حامد، أحمد محمد الحسيني، معاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.

قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وشمل قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

المستشار محمد شيرين فهمي طره إعلاميا جنايات القاهرة محاكمة 12 متهما

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