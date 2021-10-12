الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 265 حالة تعدٍ متنوعة على الأراضى الزراعية بسوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

انتهت محافظة سوهاج، من تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة الثامنة عشرة التي أعلنت عنها القيادة السياسية في 13 سبتمبر الماضي.

وبلغ إجمالي حالات التعديات التي تمت إزالتها على مستوى المحافظة منذ بدء الموجة 265 حالة تعدٍ متنوعة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

شملت حالات الإزالة التي تم تنفيذها،  135 حالة تعدٍ على أراضي مباني، بمساحة تزيد على 11 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 110حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و20 حالة تعدٍ على أملاك الري والصرف، على مستوى الوحدات المحلية المختلفة بالمحافظة.

وجاء مركز البلينا جنوب المحافظة، في مقدمة المراكز من حيث عدد حالات الإزالة وبلغ عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها على مستوى المركز منذ بدء الحملة بعدد 50 حالة تعدٍ، تلاه مركز طهطا بعدد حالات إزالة 35 حالة تعدٍ، ثم مركز طما شمال المحافظة بعدد حالات 30 حالة تعدٍ، ثم مركز المراغة شمال المحافظة، بعدد حالات إزالة بلغ 25 حالة إزالة.

من جانبه، أكد اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، على المتابعة المستمرة، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم.

كان أعلن طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 110 حالات تعد على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال 9 أيام، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات،

وشدد محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

سوهاج على حملة مستوى الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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