تقرير: الحكومة الإثيوبية تواصل الإبادة الجماعية

قالت شبكة الأخبار الهولندية "NOS"، في تقرير لها، إن الحكومة الإثيوبية تريد مواصلة حرب الإبادة الجماعية التي تقودها في تيجراي بعد شنها هجومًا مؤخرا على تيجراي.

وشن الجيش الحكومي في إثيوبيا هجوما جديدا في منطقة تيجراي، حسبما أفاد المتمردون في المنطقة.

ووفقًا لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، يعد هذا هجومًا واسع النطاق ومتعدد الجبهات حيث يتم استخدام المدفعية والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار.

وتابعت الشبكة الهولندية، يعني الهجوم الجديد أن الصراع في إثيوبيا يتصاعد مرة أخرى بعد عام تقريبًا من اندلاعه.

ففي (نوفمبر) الماضي، اندلعت حرب في تيجراي بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين. في الأشهر التي تلت ذلك، امتد الصراع أيضًا إلى أجزاء أخرى من البلاد. أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار في يونيو ، لكن البلاد ظلت غير مستقرة.

حرب الإبادة الجماعية

وقالت تيجراي: إنه "على الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي وحكومة تيجراي لحل سلمي للأزمة الحالية، اختارت الحكومة الإثيوبية مرة أخرى مواصلة حرب الإبادة الجماعية في تيجراي".

وقتل الالاف منذ بدء المعركة وشرد نحو مليوني شخص، كما حذرت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من "مجاعة غير مسبوقة" وشيكة. في يوليو الماضي، كان حوالي 400 ألف شخص يعانون بالفعل من الجوع في البلاد، وفقًا للأمم المتحدة، ويرجع ذلك إلى توقف المساعدات حيث تمنع الحكومة الإثيوبية قوافل المساعدات الإنسانية من الدخول، لاسيما مع طرد الحكومة الإثيوبية لسبعة موظفين أممين بحجة تدخلهم في الشؤون الداخلية الإثيوبية.

يأتي هذا فيما قال ويليام دافيسون، المحلل الإثيوبي الكبير في مجموعة الأزمات الدولية لصحيفة واشنطن بوست: إن الإدانات الدولية لم يكن لها تأثير يذكر على التحركات التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية.

وقال: "لقد شهدنا تعبئة مكثفة وخطابًا متحديًا"، مضيفًا أن توقيت الهجوم جاء بعد انتهاء موسم الأمطار في سبتمبر.