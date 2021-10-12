مشاركة الرئيس السيسى فى قمة «فيشجراد» تتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12-10-2021.

وأبرزت الصحف القومية اليوم وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد"، التي تضم كلا من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن مشاركة مصر في القمة تأتي للمرة الثانية عقب مشاركتها عام 2017، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتتناول القمة عددا من الموضوعات، وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة، وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين، فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.

وأضاف المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس إلى بودابست ستشهد أيضا مباحثات ثنائية مكثفة مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس الوزراء «فيكتور أوربان»، والرئيس «يانوش أدير»، لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، فضلا عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن انعقاد قمة «فيشجراد» مع مصر يرسخ للرؤية المشتركة بين الجانبين ويتيح المجال لمزيد من التواصل والتفاعل والمناقشة للتحديات العديدة التي تواجه دولنا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في بودابست أمس بين شكري ونظيره المجرى بيتر سيارتو. ‫

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، وتذليل العقبات التي قد تواجه هذا القطاع لدفع الاستثمار على النحو الذي يدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ويضاعف فرص العمل والتشغيل، كما يحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار.

من جانبه، عرض المستشار محمد عبد الوهاب نتائج الطرح الذي تم إعلانه مؤخرًا لعدد 17 تجمعًا تنمويًا سكنيًا وزراعيًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، بعدد 1141 فرصة، تشمل كل فرصة منزلًا بمساحة 200 م2، و5 أفدنة زراعية كاملة المرافق، بنظام التملك، موضحًا أن عدد من تقدموا للاستفادة من تلك الفرص خلال 4 أيام من فتح باب التقديم إلكترونيًا نحو 580 شخصًا، ومع انتهاء مهلة التقدم بنهاية العام الجاري، سيتم تنفيذ القرعة الإلكترونية للطلبات المقدمة، والإعلان عن نتائجها عبر الموقع الإلكتروني.