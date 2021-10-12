الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونيسف: 19 ألف طفل عبروا غابات استوائية خطيرة على حدود بنما وكولومبيا

اليونيسف
اليونيسف

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 19 ألف طفل عبروا منذ بداية العام منطقة غابات استوائية خطيرة على الحدود بين بنما وكولومبيا، في هجرتهم نحو الولايات المتحدة.

وأكدت اليونيسف في بيان لها اليوم، أن عدد الأطفال الذي عبروا منطقة "دارين جاب" يبلغ ثلاثة أمثال أقرانهم الذين اجتازوها على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وأضافت المنظمة أن واحدا من كل خمسة مهاجرين يعبرون الحدود من الأطفال، ونصفهم تحت سن 5 سنوات.

وقالت اليونيسف إنه في عام 2021 تم العثور على خمسة أطفال على الأقل موتى في الأحراش، ووصل أكثر من 150 طفلا إلى بنما بدون آبائهم، وبعضهم حديث الولادة، وهو عدد أكثر بخمسة أمثاله عن نظيره في العام الماضي.

وقالت جين جوخ، المديرة الإقليمية ليونيسف: "في أعماق الغابات هناك أخطار السطو المسلح والاغتصاب وتهريب البشر بالإضافة إلى الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة وعدم توفر مياه صالحة للشرب".

وأضافت: "أسبوع تلو الآخر يموت المزيد من الأطفال أو يفقدون آبائهم أو يفترقون عن أقاربهم في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر".

وفي مطلع 2021، حذرت السلطات في بنما من كارثة محتملة بعد فتح الحدود التي ظلت مغلقة لأشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

منطقة "دارين جاب" هي غابة استوائية كثيفة تفصل بين بنما وكولومبيا وتعد الأخطر في قارة أمريكا الجنوبية.

وأضافت: "أسبوع تلو الآخر يموت المزيد من الأطفال أو يفقدون آبائهم أو يفترقون عن أقاربهم في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر".

وفي مطلع 2021، حذرت السلطات في بنما من كارثة محتملة بعد فتح الحدود التي ظلت مغلقة لأشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

منطقة "دارين جاب" هي غابة استوائية كثيفة تفصل بين بنما وكولومبيا وتعد الأخطر في قارة أمريكا الجنوبية.

 

منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف غابات استوائية كولومبيا الولايات المتحدة

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