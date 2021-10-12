الآلاف من العاملين فى المستشفيات الأمريكية يدعون للإضراب

صوت آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في اتحاد "كايزر بيرماننت" في أوريجون وكاليفورنيا الأمريكيتين لصالح دعوة النقابات إلى إضراب بحال فشل المفاوضات حول تحسين الأجور وظروف العمل.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار الاتحاد إلى أن "حوالي 31000 من أعضائه بجنوب كاليفورنيا صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح السماح لقادة النقابات بالدعوة إلى إضراب".

وأعلن اتحاد الممرضات والمتخصصين الصحيين في ولاية أوريجون أن "حوالي 3400 عامل والذين يمثلون أغلبية في المنشآت الصحية في الولاية صوتوا لصالح الإضراب".

وقال مايكل بارنيت، رئيس اتحاد Steelworkers في جنوب كاليفورنيا إن "العاملين في مجال الرعاية الصحية يواجهون مستويات قياسية من الإرهاق بعد 20 شهرا على جائحة كورونا".

ودعا اتحاد "كايزر بيرماننت" إلى "الحضور إلى طاولة المفاوضات والمساومة على عقد عادل يعالج مشكلة نقص الموظفين المزمن والسلامة، بدلا من إجبار العمال على نزاع عمالي من خلال الإصرار على تدابير خطيرة لخفض التكاليف".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال موظف بالبحرية الأمريكية وزوجته بتهمة التجسس؛ لبيعهما معلومات تصميم سفن حربية تعمل بالطاقة النووية منذ نحو عام لشخص اعتقد الزوجان أنه ممثل حكومة أجنبية لكنه في الواقع كان عميلًا متخفيًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي (إف بي آي).

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن جوناثان توبي (42 عامًا) وزوجته ديانا توبي (45 عامًا) تم اعتقالهما من قبل مكتب "إف بي آي" وخدمة التحقيقات الجنائية في البحرية بولاية ويست فرجينيا أمس السبت، وتم اتهامهما بانتهاك قانون الطاقة الذرية الأمريكي.

وأضافت الوزارة أن جوناثان يعمل مهندسًا نوويًا لصالح البحرية الأمريكية، وكان مُكلفًا بالعمل ضمن برنامج الدفع النووي البحري، وبموجب منصبه كان لديه صلاحية الوصول إلى معلومات محظورة تخص تسيير المركبات البحرية بالطاقة النووية.

وذكرت الصحيفة أن زوجته ديانا تعمل مُعلمة دراسات إنسانية، بمدرسة خاصة في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية، حيث كانت تعيش مع زوجها جوناثان.

وحسب الدعوى الجنائية، فإن مُلحقًا تابعًا لمكتب "إف بي آي" مُقيمًا في دولة أجنبية، لم يتم ذكر اسمها، تلقى حزمة يوم 20 ديسمبر 2020 من ممثلين عن الدولة التي كان يُقيم فيها، وسابقًا خلال شهر أبريل، تلقى هؤلاء الممثلين حزمة تحتوي على وثائق من البحرية الأمريكية وخطابًا تضمن رغبة في بيع وثائق تضم مطبوعات وملفات وسائط رقمية بها تفاصيل فنية وكتيبات تشغيل وتقارير أداء خاصة بالبحرية الأمريكية.