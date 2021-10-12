دراسة: أكثر من ثلث الأطفال ينامون أقل من الموصى به

يعتبر النوم بالنسبة للأطفال من الأمور الصحية، وفقًا للكثير من الدراسات البحثية، حيث يساهم في تكوين خلايا المخ، بالإضافة إلى الحماية من خطر الإصابة بالأمراض العقلية والجسدية أيضًا.

ووفقًا لآخر الأبحاث المنشورة بموقع "هيلث داي" فقد أكد الباحثون، أن 34.9 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و 17 عامًا ينامون أقل مما هو موصى به لأعمارهم، وفقًا لبحث نُشر بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها .

أكثر من ثلث الأطفال ينامون أقل من الموصى به

ووجد الباحثون خلال دراستهم، أن 34.9 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و 17 عامًا ينامون أقل من الموصى به لأعمارهم ، حيث لوحظ ارتفاع معدل انتشار فترات النوم القصيرة بين المشاركين في الدراسة.

كما تراوح معدل انتشار فترات النوم القصيرة من 31.2 إلى 40.3 بالمائة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا والرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 11 شهرًا على التوالي.

الإصابة بالسكري وسوء الصحة العقلية خطر يهدد المصابون بالارق

ويتعرض الرضع والأطفال والمراهقون الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم لخطر متزايد للإصابة بالسمنة ، مرض السكري من النوع الثاني ، سوء الصحة العقلية ، بالإضافة إلى مشاكل الانتباه والسلوك وضعف التطور المعرفي.

تقدم الأكاديمية الأمريكية لطب النوم توصيات خاصة بمدة النوم الخاصة بالعمر لتعزيز الصحة المثلى، حيث حلل مركز السيطرة على الأمراض بيانات من المسح الوطني لصحة الأطفال لتقييم مدى انتشار مدة النوم القصيرة بين الأشخاص في بعض البلدان.

وكان انتشار قلة النوم أعلى بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و 17 عامًا والذين تم تصنيف صحتهم الحالية بشكل أقل إيجابية.

كما ارتبطت حالات متعددة، بما في ذلك متلازمة نقص الانتباه و فرط النشاط أو اضطرابات النمو العصبي الأخرى بمشاكل النوم بالإضافة إلى سلوكيات النوم