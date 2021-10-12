الخارجية الروسية: ادعاءات بناء روسيا قدرات نووية جديدة لا أساس لها من الصحة

قال نائب مدير شئون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، إن الادعاءات حول بناء روسيا لقدرات نووية كبيرة وبشكل سريع "لا أساس لها".



وأشار فورونتسوف في كلمة بالأمم المتحدة - نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن "أي ادعاءات حول زيادة كبيرة في قدرات روسيا النووية لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أنها ادعاءات "مبنية على تقييمات خاطئة أو معلومات مُضللة".



وشدد الدبلوماسي الروسي على أن بلاده توفي بالتزاماتها بالكامل، مضيفا أن "بناء أنظمة الأسلحة الجديدة في روسيا يسير تدريجيا ويصاحبه تطوير الترسانة الحالية بما في ذلك إزالة الترسانات العتيقة".

و علي صعيد آخر ، نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، ما نشرته جريدة "صن" البريطانية بشأن سرقة بلاده معادلة لقاح "أسترازينيكا" لابتكار لقاح "سبوتنيك- V".

وقال بيسكوف٬ للصحفيين : "إن هذه الجريدة ليست متخصصة في العلوم، ونتعامل مع ما تنشره على هذا الأساس".

واتهمت صحيفة «صن» البريطانية، روسيا بسرقة معادلة لقاح "أسترازينيكا"، وابتكرت على أساسه لقاح "سبوتنيك- V" ضد فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.