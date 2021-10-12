اليوم.. عرض فيلم «يوجيمبو» بمركز الحرية للإبداع

يُنظم نادي الحرية السينمائي٬ التابع لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل YOJIMBO، أو "يوجيمبو"، ويعقب علي الفيلم الناقد السينمائي محمد كمال مبارك.

YOJIMBO من إنتاج عام 1961 وتبلغ مدة عرضه 110 دقيقة. للمخرج الياباني الكبير أكيرا كوروساوا. والفيلم مقتبس عن الفيلم الأمريكي "من أجل حفنة دولارات"، من بطولة توشيرو ميفون ويوكو تسوكاسا.

تدور أحداث فيلم "يوجيمبو"، حول أحد محاربي السامواري، في العقد الثالث من العمر، يهوى التجوال بمفرده، يكسب عيشه من القبض علي المجرمين والخارجين عن القانون، وتسليمهم إلي الجهات الأمنية، ويستلم مكافأة مالية علي عمله هذا، من خلال براعته في استعمال السيف أحد الملامح الأساسية لمحاربين الساموراي في الثقافة اليابانية، ويخافة المطلوبين للعدالة.

ــ مناقشه كتاب بيت زيزو قصص للأطفال

يليها في السادسة والنصف مساء اليوم أيضا، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، أمسية ثقافية، لمناقشة كتاب "بيت زيزو"، قصص للأطفال، من تأليف الكاتبة صابرين عاشور. هذا ويناقش الكتاب كلا من، الشاعر الكاتب أحمد فضل شبلول، والناقد دكتور حازم الصبيحي، وتدير اللقاء الكاتبة ماجدة قناوي.

ــ حفل أوركسترا الحرية للموهوبين

في سياق متصل، يليها في السابعة مساء نفس اليوم، حفل أوركسترا الحرية للموهوبين، بقيادة المايسترو دكتور كريم عبد العزيز، وذلك في اطار الاحتفالات بالذكري الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

هذا ويتضمن الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات لكبار الملحنين بالاضافة إلى بعض الأغاني المعاصرة منها: فيها حاجة حلوة، بفتة هندي، أحلف بسماها، الجيرة والعشرة، دولا مين، بكرة أجمل من النهاردة، الباقي هو الشعب، مصر التي في خاطري، ابنك يقولك يا بطل، خلي السلاح صاحي، عاش اللي قال وغيرها .



ويعد مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية٬ أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية٬ بل هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

ويعتبر المركز ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية٬ ويقوم المركز من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة على دراسة متيقنة.