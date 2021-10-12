الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طالبان: على الناتو أن يتحدث معنا بلغة الدبلوماسية

طالبان
طالبان

اعتبر المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، أنه ينبغي على حلف الناتو أن يتحدث في الوقت الراهن مع الحركة بـ"لغة الدبلوماسية".

 

وعلى صعيد آخر ، قال مجاهد في حديث لقناة "أريانا نيوز" الأفغانية إن "الأمين العام للناتو يمكن أن يشعر بالألم ويتحدث عن إخفاقات الحلف، ولكن عليهم أن يعرفوا أن وقت الهجمات (على "طالبان") قد ولى.

 

وتابع قائلا إن "السنوات الـ 20 الأخيرة أثبتت أن مثل هذه الأعمال لا تحقق النتيجة ويجب الالتزام بمبادئ الدبلوماسية".

 

وأكد على أهمية "محاربة الخطر الإرهابي"، مضيفا أن حكومة "إمارة أفغانستان الإسلامية" التي شكلتها "طالبان" ستتصدى لمحاولات إعادة تشكيل جماعات إرهابية دولية في أفغانستان.

 

وبشأن حقوق النساء وتعليم البنات، قال ذبيح الله مجاهد إن هذه المسألة ستدرسها لجنة خاصة من علماء الدين.

 

وعلى صعيد آخر ـ قالت الولايات المتحدة، إن المحادثات في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة و"طالبان" منذ استعادة الحركة السلطة في أفغانستان في أغسطس كانت "صريحة واحترافية".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، شدد الجانب الأمريكي مجددًا على أن الحكم على "طالبان" سيكون مرهونًا بتصرفاتها لا أقوالها فقط.

 

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوفد الأمريكي في محادثات الدوحة ركز على المخاوف المتعلقة بالأمن والإرهاب والممر الآمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب والأفغان، وكذلك على حقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة المعقولة للنساء والفتيات في جميع جوانب المجتمع الأفغاني.

 

وأفادت بأن الجانبين ناقشا أيضًا توفير الولايات المتحدة مساعدات إنسانية قوية مباشرة للشعب الأفغاني.

 

وأعلنت حركة "طالبان"،  أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، بينما ترفض الاعتراف السياسي بحكام الحركة الجدد للدولة.

 

وقالت، إن "المحادثات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة جرت بشكل جيد، مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الموافقة على عدم ربط هذه المساعدات بالاعتراف الرسمي بطالبان".

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