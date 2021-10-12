الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استهدف شركات أمنية.. مايكروسوفت تكشف تفاصيل هجوم سيبرانى تزعم أن إيران وراءه

مايكروسوفت
مايكروسوفت

أعلنت شركة "مايكروسوفت" في بيان أن قراصنة يشتبه في ارتباطهم بإيران استهدفوا بنجاح شركات متخصصة في تكنولوجيات الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل وموانئ في دول خليجية.

 

وقالت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) إن القراصنة حاولوا اختراق حسابات Office 365 التابعة لشركات أمنية في الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك شركات مرتبطة بتصنيع أقمار اصطناعية وطائرات مسيرة ورادارات وأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.

 

كما استهدف القراصنة أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والتحليلات المكانية وموانئ الدخول الإقليمية في الخليج والعديد من شركات النقل البحري والبضائع التي تركز على الأعمال التجارية في الشرق الأوسط.

 

وبحسب الشركة، فإن أنشطة المجموعة التي أطلقت عليها الاسم الرمزي DEV-0343 تتداخل على ما يبدو مع المصالح الإيرانية.

 

وأفادت بأن القراصنة تمكنوا من اختراق قرابة 20 حسابا من أكثر من 250 تم استهدافها، موضحة أن مجموعة القراصنة تواصل العمل على تطوير تقنياتها وتحسين هجماتها.

 

وبينت في السياق استخدام القراصنة لهجوم "تسريب كلمات المرور" وهي تقنية لا تعتبر معقدة، إذ يحاول المتسللون اختراق العديد من الحسابات باستخدام العديد من كلمات المرور المحتملة، على أمل أن تتمكن إحداها من ملائمة حساب المستخدم المستهدف.

 

وذكرت الشركة أنها اكتشفت الهجوم السيبراني في يوليو 2021، وأنها أخطرت الشركات المستهدفة.

 

ولم يكشف عملاق التكنولوجيا الأمريكي عن هوية الشركات التي تعرضت للهجوم.

 

و علي صعيد آخر ، تعتزم إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت إطلاق الإصدار الجديد من حزمة البرمجيات المكتبية الشهيرة "أوفيس" في 5 أكتوبر المقبل، وهو نفس اليوم الذي تطرح فيه الشركة نظام التشغيل الجديد ويندوز "11".

 

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مايكروسوفت أكدت في وقت سابق أنها في حين يظل تركيزها الرئيسي على خدمة البرمجيات المكتبية ذات الاشتراك المعروفة باسم مايكروسوفت 365 فإنها ستطرح أوفيس 2021 التي يتم شراؤها مرة واحدة للمستخدمين غير المستعدين للتعامل مع خدمات الحوسبة السحابية ذات الاشتراك الدوري.

 

وسيتم طرح أوفيس 2021 في نسختين، الأولى للمستخدمين التجاريين، وتسمى أوفيس إل.تي.إس.سي، وهي الحروف الأولى من عبارة "قناة الخدمة طويلة الأجل" باللغة الإنجليزية، والثانية للمستخدمين الأفراد.


وأشارت مايكروسوفت إلى أن نسخة أوفيس إل.تي.إس.سي متاحة للعملاء بالفعل.

أمن إيران إسرائيل هجوم مايكروسوفت سرا امريكية شركات أمريكي هجوم سيبرانى إسرائيلي تفاصيل اسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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