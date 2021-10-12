«إنستجرام» يختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات داخل التطبيق

قالت خدمة "إنستجرام" التابعة لشركة "فيسبوك" إنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على تطبيق مشاركة الصور.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، جاء ذلك بعد أيام من تعطل خدمات عملاق شبكات التواصل الاجتماعي مرتين.

وأفادت "إنستجرام" في تدوينة بأن الاختبار سيجري في الولايات المتحدة وسيستمر لبضعة أشهر.

كما تخطط الشركة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

وفي وقت سابق، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع "إنستجرام"، بحسب تقارير المستخدمين على مجموعة مراقبة الإنترنت "داون ديتكتور".

وعلى صعيد آخر، يرى الكثير من الأباء والأمهات أن وسائل التواصل الاجتماعي هي حقل ألغام لمخاوف المراهقين، وقد أفادت العديد من الدراسات بوجود صلة بين الاستخدام المفرط لمنصات الإنترنت والأجهزة المستخدمة من أجل الوصول إليها، والاتجاهات المقلقة للصحة العقلية للمراهقين، ومن بينها المعدلات الأعلى من أعراض الاكتئاب، وقلة الشعور بالسعادة، وزيادة الأفكار الانتحارية، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء في تقرير لها.

وقد ربطت دراسات بين هذه الخدمة وبين حدوث اضطرابات لدى المستخدمين تتعلق بتناول الطعام، وقلة احترام الذات وغيرها، لذلك، فربما ليس من الغريب أن يجد المرء أن هناك جهودًا بحثية جرت في الشركة، وتم الكشف عنها في الأسبوع الماضي، توصلت إلى أن المراهقين يربطون بين الخدمة وبين مجموعة من مشكلات الصحة العقلية.

وقالت وكالة "بلومبرج"، إن إحدى الشرائح أظهرت أن 32%من المراهقات قلن إنهن عندما كن يشعرن بحالة سيئة بسبب أجسادهن، فإن إنستجرام زاد من حدة هذا الشعور السيء"، وقالت شريحة أخرى أن "المراهقون يلقون باللوم على "إنستجرام" لتسببه في زيادة معدل القلق والاكتئاب لديهم... ولم يكن رد الفعل هذا مقنعا لدى جميع الفئات".

ورغم أن "فيسبوك" قلقًا بشأن هذه النتائج قبل أن يتم نشرها علانية، فإنه في حقيقة الأمر لم يقدم الكثير من الحلول، ففي يوليو الماضي، طرح "إنستجرام" العديد من التغييرات في سياسته، وقال إنها تهدف إلى حماية المراهقين، مثل الحد من كيفية استهداف المعلنين لهم، وتوفير خاصية "الخصوصية" على حساباتهم، بصورة تلقائية، وقال أحد ممثلي الشركة في ذلك الوقت، إن "إنستجرام كان في رحلة للتفكير مليًا بشأن التجربة التي يمر بها الشباب".