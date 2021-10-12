الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الآلاف يلزمون منازلهم فى لابالما الإسبانية بعدما دمرت حمم البركان مصنعا للأسمنت

البركان
البركان

طلبت سلطات لابالما الإسبانية من 3000 شخص من أهالي الجزيرة لزوم منازلهم بعدما دمرت حمم بركان مصنعًا للأسمنت، ما أثار مخاوف جديدة من انبعاث غازات سامة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية  ثار بركان كومبري فييخا في 19 سبتمبر مجبرًا 6000 شخص على الفرار من منازلهم، فيما أتت الحمم على 600 هكتار من الأراضي.

وقال رئيس خلية الأزمة ميجيل أنخيل موركويندي، إن "جزءًا من مصنع الأسمنت التهمته النيران".

وأضاف: "حتى نتمكن من تحليل ما إذا كانت نوعية الهواء تسمح بحياة طبيعية، قررنا فرض إغلاق".

وتطال تدابير الإغلاق ما بين 2500 و3000 شخص يقيمون على مقربة من مصنع الأسمنت في غرب الجزيرة الواقعة في أرخبيل جزر الكناري.

وانهار جزء من فوهة البركان يوم السبت، مطلقًا العنان لسيل من الحمم المتدفقة من سفوحه نحو منطقة صناعية.

واستؤنفت الرحلات الجوية إلى الجزيرة السبت، بعد يومين من تعليقها بسبب الرماد المتطاير من البركان.

ويوم السبت الماضي، جرفت أنهار من الحمم البركانية مباني بالقرب من البركان الثائر على جزيرة لا بالما الإسبانية، واشتدت دراماتيكية مشهد الحمم الحمراء الملتهبة مع وميض البرق.

وقال شهود لوكالة "رويترز"، إن الحمم أتت على أربعة مبان على الأقل في قرية كاييخون دو لا جاتا.

وبدأت ثورة بركان كومبري فييخا يوم 19 سبتمبر الماضي، ودمر البركان أكثر من 800 مبنى، بينما اضطر نحو 6000 شخص لترك منازلهم بالجزيرة التي يقطنها حوالي 83 ألف نسمة، وهي إحدى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي، ولم يسبب الانفجار البركاني في سقوط قتلى أو جرحى.

وشوهد وميض البرق قرب البركان الثائر في ساعة مبكرة اليوم السبت.

وكانت دراسة نشرتها دورية "رسائل بحوث الجيوفيزياء" عام 2016 قد وجدت أن البرق يمكن أن يحدث خلال ثوران البراكين لأن تصادم ذرات الرماد البركاني تنتج عنه شحنة كهربائية.

وجرفت الحمم أكثر من 370 فدانًا من الأراضي الزراعية، معظمها مزارع موز وهو أحد المحاصيل الرئيسية على الجزيرة.

وقال متحدث باسم مؤسسة "إنير" التي تتحكم في الملاحة بالأجواء الإسبانية، إنه تم توجيه النصح لشركات الطيران التي تسيّر رحلات جزر الكناري بتحميل قدر أكبر من الوقود تحسبًا لاحتمال تغيير مسارها أو تأخرها في الهبوط بسبب الرماد.

كما قالت شركة "آينا" التي تنظم المرور الجوي بإسبانيا، إن مطار لا بالما مغلق منذ يوم الخميس، لكن المطارات الأخرى بالأرخبيل لا تزال مفتوحة، وبعد 3 أسابيع من ثوران البركان في هذه الجزيرة الصغيرة لم يتوقف تدفق الحمم البركانية ولا مؤشرات إلى نهاية ثورانه الأول منذ 50 عامًا.

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وائل لطفي

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