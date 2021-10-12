الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الضغوط تتزايد في إيطاليا لحل جماعة من الفاشيين الجدد

إيطاليا
إيطاليا

تعرضت الحكومة الإيطالية لضغوط متزايدة  لحل جماعة "فورتسا نوفا للفاشيين الجدد".

وتورطت الجماعة في احتجاجات عنيفة في مطلع الأسبوع ضد مسعى حكومي بإلزام جميع العاملين بحمل شهادة تفيد حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا أو ما يفيد بإجراء اختبار أثبت عدم إصابتهم بالفيروس أو تعافيهم من الإصابة به.

ومنذ تأسيسها عام 1997، واجهت "فورتسا نوفا" أو (القوة الجديدة) اتهامات متكررة باستخدام العنف ضد المهاجرين والشرطة، وهي وجماعة "كازا بوند" المنظمتان الرئيسيان للفاشيين الجديد اللتان لا تزالا ناشطتين في إيطاليا.

واعتقلت السلطات 12 شخصا بينهم روبرتو فيوري زعيم "فورتسا نوفا"، وأصيب 38 من الشرطة خلال اشتباكات وقعت ليل السبت عندما خرج آلاف المحتجين إلى شوارع روما، علما أن الجماعة المذكورة اقتحمت مقر "الاتحاد العام الإيطالي للعمال".

وسيتعين على العمال اعتبارا من 15 أكتوبر إظهار شهادة ورقية أو رقمية تبين حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا أو نتيجة اختبار سلبية للفيروس أو تعافيهم من الإصابة به.

وإيطاليا هي أولى الدول الأوروبية التي تجعل شهادة من هذا القبيل إلزامية من أجل التسريع بمعدلات التطعيم والقضاء على الإصابات بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ايطالي إيطاليا بعد شغب ضغوط أعمال شغب جماعة أعمال الجدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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