(ذا دبلومات): هل ماليزيا مستعدة لمرحلة توطن كورونا!

أصبحت ماليزيا أحدث دولة في منطقة جنوب شرق آسيا، بعد سنغافورة وتايلاند وإندونيسيا، تخفف قيود السفر الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن طريق إعادة فتح حدودها والسماح بالسفر إلى الخارج، بعد تطعيم 90 في المئة من السكان البالغين في البلاد بشكل كامل.



وذكرت دورية (ذا دبلومات) المتخصصة في الشئون الآسيوية، أن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أعلن أن الخطوة تسمح لسكان البلاد الذين تم تطعيمهم بالكامل بعبور حدود الدولة للم شملهم مع عائلاتهم وأصدقائهم، كما يسمح لهم بالسفر إلى الخارج دون الحاجة إلى تصريح خروج خاص.



ومع ذلك، سيظل يتعين على المسافرين إلى الخارج الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن الإصابة بكورونا في غضون ثلاثة أيام قبل مغادرة رحلتهم من وإلى ماليزيا، بالإضافة إلى خضوعهم إلى 14 يومًا من الحجر الصحي عند عودتهم.



ولا يزال السفر الدولي الوافد مقيدًا إلى حد كبير بالزيارات الطارئة والأعمال والزيارات الرسمية، حيث تنظر السلطات في دخول المسافرين الملقحين من البلدان التي تعتبر منخفضة المخاطر، وتعثرت الجهود المبذولة لتشكيل "فقاعات سفر" مع سنغافورة وإندونيسيا والصين في وقت سابق من العام الجاري بعد عودة ظهور حالات "كوفيد-19" على مستوى العالم.



وجاء أحدث تخفيف للإجراءات في ماليزيا في الوقت الذي تقل فيه الإصابات اليومية بكورونا عن 10 آلاف حالة، بعد إصابة أكثر من 22 ألف حالة في أغسطس الماضي، كما قال وزير الصحة خيري جمال الدين إن معدلات الوفيات الأسبوعية تراجعت أيضًا بنحو 85 في المئة من 2344 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في أوائل أغسطس إلى 360 حالة وفاة الأسبوع الماضي.



وأضاف خيري أن جميع مؤشرات الجائحة الرئيسية تنخفض منذ أسابيع، مما يجعل الفترة الحالية بمثابة "التوقيت المثالي" للإعلان عن إعادة فتح حدود الدولة، غير أنه حذر من أن التراخي يمكن أن يفسد "الحظ الجيد" للبلاد، حيث لا يزال أمامها طريق طويل للتخلص من الوباء.



وقد تم حظر السفر بين الولايات على نطاق واسع منذ منتصف يناير، باستثناء الأغراض المصرح بها، وتم رفع القيود السابقة في ديسمبر بعد عدة عمليات إغلاق، لكن أعيد فرضها في بداية العام مع ارتفاع الحالات، وبحلول شهر يوليو، كان نظام الرعاية الصحية ينهار تحت الضغط.



وأدى برنامج التحصين المتسارع في البلاد ضد كوفيد إلى انخفاض كبير في الإصابات والوفيات الجديدة، حيث وصل في ذروته إلى ما يقرب من 580 ألف جرعة يوميًا، وفقًا لبيانات التطعيم المقدمة من جامعة أكسفورد البريطانية.



وتقوم ماليزيا حاليًا بتلقيح المراهقين على مراحل، حيث يبلغ معدل التطعيم الوطني 65.2 في المئة، ومع ذلك، فإن هناك ست ولايات لديها معدلات تطعيم أقل من 60 في المئة، مع أقل معدل تطعيم في ولايتي صباح وكلانتان بمعدل أقل من 50 في المئة على التوالي.



كما أبرمت الدولة صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية (ميرك) لشراء 150 ألف جرعة من دواء مضاد للفيروسات، وأظهرت البيانات السريرية أن تناول الحبوب المضادة للفيروسات لمدة خمسة أيام يمكن أن تقلل من خطر دخول المستشفى والوفيات من كورونا بنحو 50 في المئة.



ومن المقرر أن تبدأ ماليزيا في علاج "كوفيد-19" باعتباره وباء بحلول نهاية أكتوبر الجاري، غير أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت البلاد مستعدة لمرحلة توطن كورونا، أو ما إذا كانت ستنتهي بموجة أخرى من الإصابات التي يجب علاجها في المستشفيات.