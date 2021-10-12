الجيش الصينى ينفذ تدريبات عسكرية على شواطئ إقليم صينى قبالة سواحل تايوان

أعلن الجيش الصيني، أنه أجرى عملية نزول إلى اليابسة وتدريبات هجومية في إقليم فوجيان جنوب البلاد المقابل لسواحل تايوان مباشرة خلال الأيام القليلة الماضية.



وذكرت الصحيفة الرسمية لجيش التحرير الشعبي الصيني أن "التدريبات تضمنت قوات الصدمة وخبراء متفجرات ومتخصصي قوارب"، لافتا إلى أن "الجنود انقسموا إلى عدة موجات في نزولهم على الشاطئ وقاموا بتنفيذ مهمات قتالية بمراحل مختلفة".

ونشرت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني مقطع فيديو يصور مجموعة من الجنود في قوارب صغيرة يجتاحون شاطئا ويقذفون قنابل دخان ويتجاوزون دفاعات من الأسلاك الشائكة ويحفرون الخنادق في الرمال.



وعلى صعيد آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية، إن البر الرئيسي الصيني سجل 25 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد الماضي، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين هذه الحالات الوافدة، هناك 14 حالة سُجلت في يوننان، و4 حالات في شاندونج، و3 حالات في شانغهاي، وحالتان في قوانغدونغ، وحالة في كل من منطقتي منغوليا الداخلية وقوانجشي.

وتابعت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات يُشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة متعلقة بكوفيد-19 يوم الأحد الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.