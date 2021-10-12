مسئول: رئيس المجلس الأوروبى يناقش مع الرئيس الصينى قضايا حقوق الإنسان قريبًا

ذكر مسئول بالاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينج، يوم الجمعة المقبل، مرجحا أن يركز ميشيل خلال الحوار على قضايا حقوق الإنسان والتجارة.



ونقلت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عن دبلوماسي بالاتحاد قوله: "إن ميشيل سيدعو الرئيس شي إلى إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها بكين على سياسيين أوروبيين، ردا على فرض التكتل الأوروبي عقوبات على مسئولين صينيين على خلفية ملف العمل القسري في شينجيانج الذي يضم الأقليات المسلمة، وفي مقدمتها أقلية الإيجور".



ويعد ملف اضطهاد الإيجور أحد أسباب التوتر في العلاقات بين بكين والاتحاد الأوروبي خلال العام الأخير، إضافة إلى الخلاف مع ليتوانيا بسبب سماح الأخيرة بفتح مكتب تمثيلي على أرضها لحكومة تايوان، وهو ما اعتبرته بكين انتهاكا لمبدأ "صين واحدة"، ودعت ليتوانيا ودول أخرى بالاتحاد خلال الفترة الأخيرة إلى اتخاذ موقف أكثر صلابة مع الصين بهذا الصدد.



وكان المفوض السامي للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد تعهد أمس بالتعامل مع الصين "من موضع وحدة (أوروبية) وقوة".



من جانبه، قال رينهارد بوتيكوفر، رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الصين وأحد المستهدفين بالعقوبات الصينية، إن الاتصال المرتقب يعد تطورا إيجابيا، مضيفا: "أقرأه كإشارة إلى أن بكين ستبدأ في إدراك درس مهم، وهو أنه لا يمكنهم تحقيق تقدم حقيقي بالتحدث فقط إلى دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي بشكل منفرد".

و علي صعيد آخر ، دعا الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء به لتخفيف تدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد.

وقام المجلس بتحديث قائمة البلدان التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها، حيث أضيفت شيلي والكويت ورواندا إلى القائمة الخضراء، وشُطبت البوسنة والهرسك وجمهورية مولدوفا من القائمة، فينا يتم تحديث القائمة كل أسبوعين وفقا لخريطة تفشي فيروس كورونا عالميا.



وبناءً على المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية، فإنه اعتبارًا من اليوم الجمعة، يجب على الدول الأعضاء أن ترفع تدريجيا قيود السفر على الحدود الخارجية لسكان بلدان (أستراليا، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلاندا، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، أوروجواي، الصين).