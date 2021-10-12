تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 12-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون اليوم الثلاثاء 12-10-2021 حالة الطقس نهارا - حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري - مائل للحرارة على السواحل الشمالية، - حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد - شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



أما حالة الطقس ليلا - لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيدعلى فترات متقطعة ( 30% : 40% تقريبا ).



وهناك فرص أمطار خفيفة من توقيت ( 2 صباحا : 2 ظهرا ) على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة واقصى غرب البلادعلى فترات متقطعة ( 10% تقريبا ).



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .



أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية .







وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

وادى النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الاسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 26

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بنى سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

أدفو 42 26

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23

