تقلب فى الأحوال الجوية وتساقط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة بالقاهرة

شهدت محافظة القاهرة، منذ قليل، تقلبًا في الأحوال الجوية وهطول أمطار بشكل مفاجئ استمر لمدة ٥ دقائق، حيث تعاملت المحافظة مع الأمطار بتوجيه رؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية واتخاذ اللازم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه,

كما يسود ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة (30% : 40% تقريبا)، فرص أمطار خفيفة من توقيت (2 صباحا : 2 ظهرا) على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة (10% تقريبا).

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، شدد على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أى طارئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ القاهرة؛ لبحث استعدادات العاصمة للتعامل مع موسم الأمطار القادم وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومسئولو شركات المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة والكهرباء والصحة والمرور والمرافق والحماية المدنية والتضامن وعدد من التنفيذين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق بين هيئة النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء؛ للتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها 20452 بالوعة منها 2146 تم انشاؤها حديثًا هذا العام، والتأكد من صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات لاستقبال الأمطار حال حدوثها ورفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

