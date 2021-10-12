الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادي الجديد تكرم الثالثة برياضة «الدارتس» في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد تكرم الثالثة برياضة الدارتس

 قام الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب مساء اليوم الإثنين، بتكريم الطالبة "ولاء فريد سيد محمد" الطالبة بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد لحصولها علي المركز الثالث في رياضة “الدارتس” في المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية  تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور عز درويش الأستاذ بكلية التربية الرياضية والسيد أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة  والسيد محمد فخري وعلاء عبد المعطي برعاية الشباب المركزية والمشرفين على فوج الجامعة المشارك فى المهرجان.

جامعة الوادي الجديد تكرم الثالثة برياضة الدارتس

صرح السيد أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، أن المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية  تحت شعار “شباب الجمهورية الجديدة” والذي استضافته جامعة كفر الشيخ  بمشاركة 27 جامعة.

وأضاف أن المهرجان تضمن أنشطة رياضية في ألعاب (تنس الطاولة - كرة القدم للخماسي - كرة السرعة - مصارعة - لعبة الدارتس - قوة الذراعين) بالإضافة إلى أنشطة وألعاب ترويحية للممارسة العامة لجميع طلاب الجامعات المصرية. 

وأكد الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان ساهم فى توثيق التعاون بين طلاب الجامعات المختلفة ورفع الكفاءة البدنية وزيادة ممارسة النشاط الرياضي لتخريج شباب قادر على تحمل المسئولية.

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جامعة الوادي الجديد تكرم الثالثة برياضة الدارتس
 

وهنأ نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب الطالبة على هذا المركز  المتقدم فى هذه الرياضة وأعضاء الوفد المشارك فى المهرجان متمنيا لهم  مزيدًا من التفوق والنجاح  للارتقاء بجامعة الوادى الجديد فى كافة الأنشطة والمجالات.

نائب رئيس الجامعة جامعة الوادي الجديد المركز الثالث رياضه الدارتس المهرجان الرياضي شباب الجمهورية الجديدة

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