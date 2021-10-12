الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالجيزة

سقوط أمطار
سقوط أمطار

تعرضت مناطق متفرقة بمحافظة الجيزة، إلى سقوط أمطار خفيفة، مساء اليوم الإثنين،  وسط استمرار حركة مرور المواطنين والسيارات، مع وجود توقعات من هيئة الأرصاد بتساقط الأمطار في الساعات الأولى من صباح غدًا الثلاثاء على عدة مناطق بالمحافظات.

حالة الطقس 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، وتوقعت أن تكون حالة الطقس في النهار حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
 

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بعد سقوط أمطار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال أسبوع

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برق ورعد.. سقوط أمطار على القاهرة الجديدة

أما حالة الطقس ليلًا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة (30% : 40% تقريبًا).

وفرص سقوط أمطار خفيفة من توقيت ( 2 صباحًا: 2 ظهرًا) على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة واقصى غرب البلاد على فترات متقطعة (10% تقريبًا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

سقوط أمطار محافظة الجيزة هيئة الارصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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