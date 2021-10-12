«القومى للأطفال» يفتح باب التقدم لورشة «مواهب مصر»

قال الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن شعبة مواهب مصر بالفرقة فتحت باب التقدم للأطفال للانضمام إلى ورش "مواهب مصر" الدفعة الثانية، و ذلك ابتداء من اليوم الإثنين وحتى الثلاثاء الموافق ١٩ أكتوبر المقبل، حيث تقدم الفرقة الورشة بالمجان.

وأضاف "حسن"، أن التقدم للورشة مفتوح للأطفال من مواليد عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠١٥، حيث يتم ملء استمارة المشاركة المتاحة على صفحة "مواهب مصر" بموقع "الفيس بوك" وتسليمها في مسرح متروبول بالعتبة، ويتم الاختيار عن طريق اختبارات قبول تتم لاحقًا، ويقوم على التدريب بالورشة مجموعة من المدربين المحترفين، منهم الفنانين حسن يوسف، وائل عوض، وكريمة بدير.

جدير بالذكر، أن شعبة "مواهب مصر" تم تأسيسها بقرار من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة في شهر نوفمبر عام 2020 لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية من الأطفال، والتي تبني مستقبل مسرحي مشرق، وتضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح.

وأقامت الشعبة الدفعة الأولى من الورشة العام الماضي، واستمرت حتى تقديم تخرج الورشة "عايزين سلام"، والذي تم عرضه لموسم كامل بمسرح متروبول بنجاح جماهيري كبير.

وكان قد احتفل مؤخرًا القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح بعرض "عبور وانتصار" من إنتاج الفرقة بمحافظة الإسماعيلية على مسرح قصر ثقافة الإسماعلية، و ذلك في إطار الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة و التجوال، وتقدم جميع العروض بالمجان و ذلك طبقًا لخطة مشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، وهي الخطة التي تنفذها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، و ذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، ومحافظة العربية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع.

جدير بالذكر، أن عرض "عبور و انتصار"، هو مسرحية وطنية استعراضية، تدور أحداثها بداية من نكسة يونيو عام 1967 وحتى العبور في حرب أكتوبر 1973، من بطولة هاني كمال، منير مكرم، عبد السلام الدهشان، حسن يوسف، عادل الكومي، أيمن بشاي، هناء سعيد، سكر، الطفل مازن علوان، أداء صوتي حلمي فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محي فهمي، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.