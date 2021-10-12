التضامن تنتهى من صرف تكافل وكرامة خلال يومين

تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي، خلال يومين من صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لمن تخلف خلال الأيام الماضية.

وأكدت وزارة التضامن أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة لشهر سبتمبر، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" ليس برنامج دعم فقط، ولكنه برنامج تنموي استثماري شامل لدعم كل فئات المجتمع مشروط بتحقيق مؤشرات رعاية صحية للأطفال بدءًا من الحياة الأولى لحياة الطفل مرورًا بالحضانات والتوسع فيها على مستوى الجمهورية، وصولًا إلى إلحاق الأطفال بالمدارس والتأمين الصحي لهم وإلحاقهم بسوق عمل مناسب نهاية بالحياة التأمينية.

وكشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، عن سعى الوزارة لزيادة عدد المستفيدين من برنامجى الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» إلى ٤ ملايين أسرة، من ٣.٨ مليون أسرة حاليًا تضم أكثر من ١٤ مليون فرد فى الوقت الحالى.

وأكدت الوزارة، عبر موقعها الرسمي أن هناك عدة شروط صحية، يجب الالتزام بها لاستمرار صرف الدعم النقدي تكافل، والتى تتمثل فيما يلي:

- متابعة الأم الحامل التي تحصل على دعم تكافل في الوحدة الصحية أو في مستشفى حكومي أو في مركز طبي.

- تكون الأم الحاصلة على دعم «تكافل» معها كارت المتابعة، ومسجل به 3 مرات متابعة على الأقل في الشهر.

- عقب ولادة الأم، يجب عليها إجراء متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة.

- الأطفال من أول سن الميلاد، يتم عمل كارت متابعة لهم، لإثبات أن الأطفال أخذوا الخدمات الصحية مثل التطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم.

- يجب متابعة نمو الطفل مثل طوله ووزنه وصحته العامة.

- يشترط حضور الأم ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل، والتغذية السليمة.