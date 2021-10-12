رؤساء «التنمية والرقابة» الصناعية فى ضيافة جمعية مستثمرى أكتوبر

استقبلت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، اليوم، بالقاعة الرئيسية بمجمع "بولاريس باركيس" للأنشطة الصناعية، كلا من اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء عبد الرؤوف أحمدى رئيس هيئة الرقابة الصناعية؛ لوضع حلول للتحدايات التى تواجه المجتمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحب الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، برؤساء الهيئات الاقتصادية على تجاوبهم مع المجتمع الصناعى بأكتوبر للمناقشات الإيجابية التى تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وطالب خميس كافة رؤساء الهيئات الاقتصادية بمساندة الجمعية ومجلس أمناء السادس من أكتوبر، لمساندتهم فى تطوير المنطقة الصناعية بالمدينة تزامنا مع خطة الدولة فى التطوير والميكنة والتحول الرقمى وعمل معرض دائم لمنتجات المدينة لمساندتهم فى التسويق والتصدير وتخفيف حلقات تداول المنتجات.

وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تشهد طفرة كبيرة فى عمليات التطوير حاليا؛ تسهيلا على المستثمرين فى التعامل مع الهيئة، بعد أن كانت تعاني فى الماضى من مشكلات كبيرة، حيث تم التركيز على تطوير الهيئة وأسلوب ودورة العمل بها بالطريقة الصحيحة لراحة المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة انتهت من ميكنة كافة فروعها على مستوى الجمهورية والبالغة 74 فرعًا وربطهم إلكترونيا بالفرع الرئيسى، ونتعان الآن مع إحدى الشركات لعمل كل الخدمات بشكل أونلاين.

وتابع الزلاط: "قريبا سنطرح دليل الإجراءات خلال شهر من الآن بحيث يشمل كافة الإجراءت والخدمات شامل التكاليف الإجرائية والمستدات المطلوبة وخلافه".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم توحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية لسرعة إنهاء تراخيص الأراضى، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من كافة رؤساء الهيئات المختلفة لتوحيد تراخيص الأراضى الصناعية، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر كافة الأراضى الصناعية.

من جانبه قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إن هيئته طورت خلال الفترة الأخيرة خدمة المصنعين، ففيما يخص مستلزمات الإنتاج تم تطوير منظومة إلكترونية على موقع الهيئة للسجلات التجارية لعمل كافة الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما تم تطوير المعامل بشكل متكامل فى جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، وقال إن الهيئة تمتلك معامل فى كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين على تحقيق المواصفة التى تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كى تطابق كافة المواصفات.

وتابع جابر: "قمنا بتشكيل مجموعة عمل وحصلت وحدة المطابقة على الأيزو العالمية، وهى قادرة على منح الشركات شهادة تستمر لمدة 3 سنوات للمنتجات لمساعدتهم على التصدير أبرزها قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وغيرها.

كما تم تخصيص 120 مليون جنيه لاستكمال تطوير المعامل بحيث تكون هناك معامل مركزية فى كل القطاعات، كما يتم تطبيق القرار 43 لحماية المنتج الوطنى لعدم دخول منتجات رديئة للسوق المصرى وحماية الصناعة الوطنية.

من جانبه، أكد المهندس باسل رئيس مجلس إدارة مجموعة "بولاريس باركس" للتطوير الصناعي على أهمية التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية التى تمثل الصناعة والاستثمار، لتسهيل إجراءات المستثمرين لتحقيق النمو الاقتصادي.

وحصلت "بولاريس باركس" على أول ترخيص كمطور صناعى فى عام 2007 ولديها محفظة استثماريةمكونة من 6 مشروعات عملاقة بإجمالى استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه.



