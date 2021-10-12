تنفيذ 36 قافلة بيطرية علاجية بالمجان فى الغربية

قامت مديريه الطب البيطري بمحافظة الغربية، اعتبارًا من بداية العام وحتى الأن بتنفيذ عدد ٣٦ قافلة بيطرية علاجية بالمجان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومبادرة "حياة كريمة"، وقد بلغت عدد الحيوانات التي تم علاجها ١٠٨١٠ من مختلف أنواع الحيوانات وتم تقديم المشورة والعلاج لعدد من الطيور وبلغ عددها ٦٦٣٢٠ طائرًا.

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته مديرية الطب البيطري بالغربية شارك في تنفيذ هذه القوافل والتي تمت بقرى مراكز المحافظة الأكثر احتياجًا والأكثر تعدادًا للحيوانات كل من جامعه طنطا (قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم أصناف الأدوية اللازمة لعلاج الحيوانات والطيور لهذه القوافل، وشارك العمل بهذه القوافل نخبة من الأطباء المتخصصين بإدارة الرعاية والعلاج.

وقال الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن القوافل يشارك فيها الأطباء المعنيين بمختلف التخصصات الفنية البيطرية بالإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ ٢٣ قافلة في قرى مركز ومدينة زفتي والمدرجة بمبادرة "حياة كريمة"، حيث تم علاج ٥٧٤١ من الحيوانات وعدد ٤٠٩١٥ من الطيور، وذلك ضمن خطة المديرية وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، وبالتنسيق مع الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير الطب البيطري بمحافظة الغربية، أن ذلك يأتي استكمالا لهذه الأعداد والوصول بها إلى ٥٤ قافلة لتشمل جميع القرى تنفيذ قافلة علاجية بيطرية بها وخلال هذه القوافل تقوم المديرية بتقديم كافة أنواع الخدمات المطلوبة بفحص الحيوانات أو الطيور وتشخيص الحالات المرضية منها، بجانب توفير أنواع التحصينات الخاصة بالحيوانات وترقيم وتسجيل الغير مرقم منها، استخدام أحدث أجهزة السونار للكشف على الإناث من الحيوانات لتقدير عمر الحمل والوقوف على المسببات المرضية لعدم الإخصاب، وتوفير قصيبات السائل المنوي ذات الصفات الوراثية المتميزة لإنتاجية متميزة من اللحوم والألبان.